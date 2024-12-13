КМ по лыжным гонкам, 3-й этап, командный спринт, мужчины: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 13 декабря, в Давосе (Швейцария) откроется третий этап Кубка мира по лыжным гонкам – 2024/2025. В его рамках состоятся квалификация и финал в мужском командном спринте. Соревнования начнутся в 18:25 по московскому времени. Финалы в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, 3-й этап, Давос. Командный спринт. Мужчины.

Квалификация. Стартовый лист:

1. Норвегия (Пол Голберг, Йоханнес Хёсфлот Клебо).

2. Италия (Элиа Барп, Федерико Пеллегрино).

3. Норвегия-2 (Симен Хегстад Крюгер, Эвен Нортуг).

4. Франция (Жуль Шаппа, Ришар Жув).

5. Швеция (Юхан Хегстрём, Эдвин Ангер).

6. США (Занден Макмаллен, Бен Огден).