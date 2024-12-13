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КМ по лыжным гонкам, 3-й этап, командный спринт, мужчины: во сколько начало, где смотреть

КМ по лыжным гонкам, 3-й этап, командный спринт, мужчины: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 13 декабря, в Давосе (Швейцария) откроется третий этап Кубка мира по лыжным гонкам – 2024/2025. В его рамках состоятся квалификация и финал в мужском командном спринте. Соревнования начнутся в 18:25 по московскому времени. Финалы в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира – 2024/2025, 3-й этап, Давос. Командный спринт. Мужчины.
Квалификация. Стартовый лист:

1. Норвегия (Пол Голберг, Йоханнес Хёсфлот Клебо).
2. Италия (Элиа Барп, Федерико Пеллегрино).
3. Норвегия-2 (Симен Хегстад Крюгер, Эвен Нортуг).
4. Франция (Жуль Шаппа, Ришар Жув).
5. Швеция (Юхан Хегстрём, Эдвин Ангер).
6. США (Занден Макмаллен, Бен Огден).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Квалификация
13 декабря 2024, пятница. 18:25 МСК
Не началось
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