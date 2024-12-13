Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Анастасия Кулешова пропустит оставшиеся гонки на этапе Кубка России в Чусовом

Анастасия Кулешова пропустит оставшиеся гонки на этапе Кубка России в Чусовом
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира в лыжных гонках Анастасия Кулешова (Седова) сообщила, что не выступит в оставшихся гонках на третьем этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Чусовом.

«К сожалению, я не смогу принять участие в следующих двух гонках |третьего этапа Кубка России (спринт, персьют)] по состоянию здоровья. Простуда всё-таки меня одолела. И мы с тренером приняли решение, что лучше будет пропустить гонки. Очень надеюсь, что смогу прийти в норму к Кирово-Чепецку. Так что увидимся там», — написала лыжница в своём телеграм-канале.

Напомним, в четверг, 12 декабря, Кулешова заняла второе место в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках этапа в Чусовом. Четвёртый этап Кубка России пройдёт в Кирово-Чепецке 22-23 декабря.

Материалы по теме
Кубок России по лыжным гонкам — 2024/2025, 3-й этап: расписание гонок, где смотреть
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android