Анастасия Кулешова пропустит оставшиеся гонки на этапе Кубка России в Чусовом

Бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпионата мира в лыжных гонках Анастасия Кулешова (Седова) сообщила, что не выступит в оставшихся гонках на третьем этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Чусовом.

«К сожалению, я не смогу принять участие в следующих двух гонках |третьего этапа Кубка России (спринт, персьют)] по состоянию здоровья. Простуда всё-таки меня одолела. И мы с тренером приняли решение, что лучше будет пропустить гонки. Очень надеюсь, что смогу прийти в норму к Кирово-Чепецку. Так что увидимся там», — написала лыжница в своём телеграм-канале.

Напомним, в четверг, 12 декабря, Кулешова заняла второе место в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем в рамках этапа в Чусовом. Четвёртый этап Кубка России пройдёт в Кирово-Чепецке 22-23 декабря.