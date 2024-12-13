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Рибли и Гронд показали лучшее время в квалификации командного спринта на КМ в Давосе

Рибли и Гронд показали лучшее время в квалификации командного спринта на КМ в Давосе
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Швейцарские лыжники Яник Рибли и Валерио Гронд показали лучшее время в квалификации командного спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Давосе (Швейцария). Их результат 4.40,7.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Квалификация
13 декабря 2024, пятница. 18:25 МСК
Окончено

Вторыми стали американцы Занден Макмаллен и Бен Огден, отстав от лидеров на 1,8 секунд. Тройку лидеров замкнули представители Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо и Пол Голберг.

Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Командный спринт свободным стилем. Мужчины. Квалификация:

  1. Швейцария (Яник Рибли/Валерио Гронд) — 4.40,72
  2. США (Занден Макмаллен/Бен Огден) — отставание +1,80
  3. Норвегия (Йоханнес Клебо/Пол Голберг) +2,89
  4. Швеция (Юхан Хегстрём/Эдвин Ангер)  +3,71
  5. Франция (Жюль Шаппа/Ришар Жув) +3,86
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