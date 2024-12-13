Рибли и Гронд показали лучшее время в квалификации командного спринта на КМ в Давосе

Швейцарские лыжники Яник Рибли и Валерио Гронд показали лучшее время в квалификации командного спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Давосе (Швейцария). Их результат 4.40,7.

Вторыми стали американцы Занден Макмаллен и Бен Огден, отстав от лидеров на 1,8 секунд. Тройку лидеров замкнули представители Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо и Пол Голберг.

Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Командный спринт свободным стилем. Мужчины. Квалификация:

Швейцария (Яник Рибли/Валерио Гронд) — 4.40,72 США (Занден Макмаллен/Бен Огден) — отставание +1,80 Норвегия (Йоханнес Клебо/Пол Голберг) +2,89 Швеция (Юхан Хегстрём/Эдвин Ангер) +3,71 Франция (Жюль Шаппа/Ришар Жув) +3,86