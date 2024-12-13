Рибли и Гронд показали лучшее время в квалификации командного спринта на КМ в Давосе
Швейцарские лыжники Яник Рибли и Валерио Гронд показали лучшее время в квалификации командного спринта свободным стилем на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Давосе (Швейцария). Их результат 4.40,7.
Вторыми стали американцы Занден Макмаллен и Бен Огден, отстав от лидеров на 1,8 секунд. Тройку лидеров замкнули представители Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо и Пол Голберг.
Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Командный спринт свободным стилем. Мужчины. Квалификация:
- Швейцария (Яник Рибли/Валерио Гронд) — 4.40,72
- США (Занден Макмаллен/Бен Огден) — отставание +1,80
- Норвегия (Йоханнес Клебо/Пол Голберг) +2,89
- Швеция (Юхан Хегстрём/Эдвин Ангер) +3,71
- Франция (Жюль Шаппа/Ришар Жув) +3,86
Комментарии