Рибом и Сундлинг выиграли командный спринт свободным стилем на КМ в Давосе

Шведские лыжницы Эмма Рибом и Йонна Сундлинг стали победительницами командного спринта свободным стилем, который проходит в рамках Кубка мира — 2024 в Давосе (Швейцария). Они показали результат 15.54,3.

Вторыми стали представительницы Норвегии Астрид Эйре Слинн и Кристин Эустгулен Фоснес, отстав от лидеров на 3,7 секунды. Тройку замкнули швейцарские спортсменки Аня Вебер и Надине Фендрих.

Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Командный спринт свободным стилем. Женщины: