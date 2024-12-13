Рибом и Сундлинг выиграли командный спринт свободным стилем на КМ в Давосе
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Шведские лыжницы Эмма Рибом и Йонна Сундлинг стали победительницами командного спринта свободным стилем, который проходит в рамках Кубка мира — 2024 в Давосе (Швейцария). Они показали результат 15.54,3.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
13 декабря 2024, пятница. 20:00 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Норвегия
3
Швейцария
Вторыми стали представительницы Норвегии Астрид Эйре Слинн и Кристин Эустгулен Фоснес, отстав от лидеров на 3,7 секунды. Тройку замкнули швейцарские спортсменки Аня Вебер и Надине Фендрих.
Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Командный спринт свободным стилем. Женщины:
- Швеция (Эмма Рибом/Йонна Сундлинг) — 15.54,3
- Норвегия (Астрид Эйре Слинн/Кристин Эустгулен Фоснес) — отставание +3,7
- Швейцария (Аня Вебер/Надине Фендрих) +4,5
- Германия +4,9
- Канада +5,2
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