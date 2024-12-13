Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Рибом и Сундлинг выиграли командный спринт свободным стилем на КМ в Давосе

Рибом и Сундлинг выиграли командный спринт свободным стилем на КМ в Давосе
Комментарии

Шведские лыжницы Эмма Рибом и Йонна Сундлинг стали победительницами командного спринта свободным стилем, который проходит в рамках Кубка мира — 2024 в Давосе (Швейцария). Они показали результат 15.54,3.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
13 декабря 2024, пятница. 20:00 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Норвегия
3
Швейцария

Вторыми стали представительницы Норвегии Астрид Эйре Слинн и Кристин Эустгулен Фоснес, отстав от лидеров на 3,7 секунды. Тройку замкнули швейцарские спортсменки Аня Вебер и Надине Фендрих.

Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Командный спринт свободным стилем. Женщины:

  1. Швеция (Эмма Рибом/Йонна Сундлинг) — 15.54,3
  2. Норвегия (Астрид Эйре Слинн/Кристин Эустгулен Фоснес) — отставание +3,7
  3. Швейцария (Аня Вебер/Надине Фендрих) +4,5
  4. Германия +4,9
  5. Канада +5,2
Материалы по теме
«Для начала нужно было € 5 тыс.». Как российская лыжница получила нейтральный статус
Эксклюзив
«Для начала нужно было € 5 тыс.». Как российская лыжница получила нейтральный статус
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android