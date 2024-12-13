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Йоханнес Клебо и Пол Голберг выиграли командный спринт свободным стилем на КМ в Давосе

Йоханнес Клебо и Пол Голберг выиграли командный спринт свободным стилем на КМ в Давосе
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Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Пол Голберг стали победителями командного спринта свободным стилем, который проходит в рамках третьего этапа Кубка мира в Давосе (Швейцария). Они преодолели дистанцию за 14.00,5.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Финал
13 декабря 2024, пятница. 20:35 МСК
Окончено
1
Норвегия
2
Швейцария
3
Швеция

Вторыми стали лидеры квалификации из Швейцарии Яник Рибли и Валерио Гронд. Тройку сильнейших замкнули шведы Юхан Хегстрём и Эдвин Ангер.

Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Командный спринт свободным стилем. Мужчины:

  1. Норвегия (Йоханнес Клебо/Пол Голберг) — 14.00,5
  2. Швейцария (Яник Рибли/Валерио Гронд) — отставание +1,7
  3. Швеция (Юхан Хегстрём/Эдвин Ангер) +1,9
  4. Италия +1,9
  5. Франция +2,6
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