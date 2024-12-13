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Кубок России, третий этап, мужчины, женщины: во сколько спринт, где смотреть трансляцию

В субботу, 14 декабря, в Чусовом (Пермский край) состоится женский спринт свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. Начало квалификации — в 9.00 мск. Трансляцию соревнований можно посмотреть на сайте «Матч ТВ» и в тематических сообществах в социальных сетях.

Напомним, лидером спринтерского зачёта Кубка России среди женщин является Анастасия Фалеева, представляющая Республику Татарстан. В активе спортсменки 100 очков. На втором месте — Алёна Баранова (Москва — Томская область), имеющая в активе 91 очко. тройку лучших замыкает представительница Свердловской области Наталья Крамаренко (73).

Савелий Коростелёв возглавляет зачёт спринтов у мужчин. В его активе 91 очко.

Третий этап Кубка России проходит в Чусовом с 12 по 15 декабря.