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«Фантастическое ощущение!» Клебо — о победе в командном спринте на КМ в Давосе

«Фантастическое ощущение!» Клебо — о победе в командном спринте на КМ в Давосе
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в командном спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).

«Сегодня была фантастическая гонка! Всегда приятно возвращаться в Давос, а командный спринт вечером со зрителями – это фантастическое ощущение! Завтра снова буду здесь, чтобы попытаться ещё раз победить своих соперников. Посмотрим, как пойдёт… гонка сегодня была очень тяжёлой, поэтому рад, что завтра гонка тоже будет ночной», — приводит слова Клебо Fondo Italia.

Напомним, Йоханнес Клебо в паре с Полом Голбергом выиграл спринт свободным стилем с результатом 14.00,5. Вторыми стали лидеры квалификации из Швейцарии Яник Рибли и Валерио Гронд. Тройку сильнейших замкнули шведы Юхан Хегстрём и Эдвин Ангер.

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