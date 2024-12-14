Пол Голберг: Давос всегда был сложным этапом для меня, было важно попасть на подиум

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафете и чемпион мира норвежский лыжник Пол Голберг высказался о победе в командном спринте свободным стилем на Кубке мира в Давосе (Швейцария).

«Этот успех невероятен. Давос всегда считался сложным этапом для меня, восьмое место являлось моим лучшим финишем за последние 13 лет, так что было очень важно попасть на подиум», — приводит слова Голберга Fondo Italia.

Напомним, Пол Голберг в паре с Йоханнесом Клебо выиграл спринт свободным стилем с результатом 14.00,5. Вторыми стали лидеры квалификации из Швейцарии Яник Рибли и Валерио Гронд. Тройку сильнейших замкнули шведы Юхан Хегстрём и Эдвин Ангер.