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Сергей Устюгов победил в прологе спринта в рамках третьего этапа КР, Большунов — 25-й

В Чусовом (Пермский край) завершилась квалификация мужского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам. Победителем пролога стал Сергей Устюгов. Его результат — 2.56,13. Второе время показал Иван Безматерных. Он отстал от лидера на 1,50. Тройку лучших замкнул Данила Карпасюк (+ 1,58).

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов квалифицировался в четвертьфинал с 25-го места.

Не прошли квалификацию такие известные лыжники, как олимпийский чемпион в эстафете Алексей Червоткин, серебряный призёр Олимпиады в Пекине Иван Якимушкин, чемпион России Ермил Вокуев.

Кубок России по лыжным гонкам. Спринт свободным стилем. Мужчины. Квалификация:

1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 2.56,13

2. Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО — Пермский край) — отставание 1,50

3. Данила Карпасюк (Челябинская область — Красноярский край) +1,58

4. Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) +1,97

5. Андрей Краснов (Санкт-Петербург) +2,28

6. Артём Мальцев (Тюменская область) +2,70