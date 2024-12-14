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Стало известно, когда 40-летняя Линдси Вонн вернётся на Кубок мира

Стало известно, когда 40-летняя Линдси Вонн вернётся на Кубок мира
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Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира, одна из самых титулованных горнолыжниц в истории американка Линдси Вонн примет участие в этапе Кубка мира — 2024/2025, который пройдёт 21-22 декабря в Санкт-Морице (Швейцария). Об этом 40-летняя спортсменка сообщила на пресс-конференции.

9 декабря Вонн приняла участие в фестивале FIS, который прошёл в Коппер-Маунтин (штат Колорадо, США). Она заняла 24-е и 27-е места (из 45 спортсменок) в скоростном спуске. Также Линдси попробовала себя в супергиганте, где стала 24-й и 19-й.

Нельзя не отметить, что в последний раз Вонн выступала на официальных соревнованиях почти шесть лет назад, в феврале 2019 года. Тогда она завоевала бронзу в скоростном спуске на чемпионате мира и завершила карьеру. В 2024 году Линдси объявила о намерении возобновить выступления.

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