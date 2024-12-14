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«Я намерена вернуться на прежний уровень». Линдси Вонн — о возобновлении карьеры

«Я намерена вернуться на прежний уровень». Линдси Вонн — о возобновлении карьеры
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Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 40-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн прокомментировала своё возвращение на международную арену.

«Что изменилось, так это то, что меня снова собрали воедино. Я боролась с травмами с тех пор, как в 2013 году у меня впервые порвался ахилл, и после этого я травмировалась почти каждый год. Последние несколько лет моей карьеры были очень сложными. Но сейчас я чувствую себя сильнее, чем в 20 с небольшим лет. Страсть к лыжному спорту никуда не делась, я просто больше не могла заниматься им физически. Так что теперь, когда у меня есть возможность физически заниматься тем, что я люблю, почему бы мне не попробовать? Жизнь коротка. Нужно проживать каждый день по максимуму, и я это делаю.

Становлюсь сильнее, лучше и быстрее, чем была в течение долгого-долгого времени. Хотя очень рада просто участвовать, у меня определённо есть цели и ожидания. Знаю, что для возвращения на соревновательный уровень мне может понадобиться одна-две гонки, но я определённо намерена вернуться на прежний уровень», — сказала Вонн на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Линдси Вонн впервые с 2019 года примет участие в этапе Кубка мира — 2024/2025, который пройдёт 21-22 декабря в Санкт-Морице (Швейцария).

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