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Александр Терентьев завоевал золотую медаль в спринте на 3-м этапе КР, Устюгов — второй

Лыжник Александр Терентьев стал победителем мужского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России — 2024/2025. Его результат в финальной гонке — 3.05,59. Вторым финишировал Сергей Устюгов. Он отстал от лидера на 0,47. Тройку призёров замкнул Сергей Забалуев (+ 0,69).

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов завершил выступления в спринте на стадии 1/4 финала.

Кубок России по лыжным гонкам. Третий этап. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал: