Александр Терентьев завоевал золотую медаль в спринте на 3-м этапе КР, Устюгов — второй
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Лыжник Александр Терентьев стал победителем мужского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России — 2024/2025. Его результат в финальной гонке — 3.05,59. Вторым финишировал Сергей Устюгов. Он отстал от лидера на 0,47. Тройку призёров замкнул Сергей Забалуев (+ 0,69).
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 3, Чусовой, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
14 декабря 2024, суббота. 12:39 МСК
Окончено
1
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
3:05.59
2
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
+0.47
3
Сергей Забалуев
Республика Татарстан
+0.69
Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов завершил выступления в спринте на стадии 1/4 финала.
Кубок России по лыжным гонкам. Третий этап. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал:
- Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) — 3.05,59
- Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание 0,47
- Сергей Забалуев (Республика Татарстан) + 0,69
- Константин Тиунов (Москва) + 0,82
- Денис Филимонов (Республика Татарстан) + 2,77
- Дмитрий Жуль (Красноярский край) + 47,17
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