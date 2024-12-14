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Александр Терентьев завоевал золотую медаль в спринте на 3-м этапе КР, Устюгов — второй

Александр Терентьев завоевал золотую медаль в спринте на 3-м этапе КР, Устюгов — второй
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Лыжник Александр Терентьев стал победителем мужского спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России — 2024/2025. Его результат в финальной гонке — 3.05,59. Вторым финишировал Сергей Устюгов. Он отстал от лидера на 0,47. Тройку призёров замкнул Сергей Забалуев (+ 0,69).

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 3, Чусовой, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
14 декабря 2024, суббота. 12:39 МСК
Окончено
1
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
3:05.59
2
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
+0.47
3
Сергей Забалуев
Республика Татарстан
+0.69

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов завершил выступления в спринте на стадии 1/4 финала.

Кубок России по лыжным гонкам. Третий этап. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал:

  1. Александр Терентьев (Тюменская область — Ненецкий АО) — 3.05,59
  2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание  0,47
  3. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) + 0,69
  4. Константин Тиунов (Москва) +  0,82
  5. Денис Филимонов (Республика Татарстан) + 2,77
  6. Дмитрий Жуль (Красноярский край) + 47,17
Обший зачёт Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам
Календарь Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам
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