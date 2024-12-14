«Шлем из Швейцарии и рюкзак из Италии». Ски-альпинистка Прохорова — об экипировке на КМ

Российская спортсменка Варвара Прохорова, получившая нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях, рассказала о подготовке к первому этапу Кубка мира по ски-альпинизму, который пройдёт во Франции с 14 по 15 декабря.

«С вами снова Варя Прохорова. Уже из Куршевеля!

У меня всё хорошо, встретили меня тут отлично! Правда, есть много сложностей, не только очень длинный перелёт. Я покупала билет в последний момент, и удалось взять тариф, по которому можно прилететь только с рюкзаком. Не смогла взять свои лыжи и палки. Мне их одолжит друг из Австралии, с которым мы вместе бегали за австрийскую команду в серии Ski Classics. Также мне запретили использовать мой шлем и рюкзак. В итоге у меня будет шлем из команды Швейцарии и рюкзак из команды Италии. Вот такая настоящая семья у нас в ски-альпинизме», — написала спортсменка в своём телеграм-канале.

Ски-альпинизм включён в олимпийскую программу зимних Игр 2026 года в Милане и Кортина д’Ампеццо.