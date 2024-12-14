Александр Большунов не смог пробиться в полуфинал спринта на 3-м этапе Кубка России

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов завершил выступления в спринте в рамках третьего этапа Кубка России — 2024/2025 на стадии 1/4 финала.

Большунов занял пятое место в своём забеге и не смог пробиться в полуфинал. Шестое место занял Артём Мальцев. Дальнейшую борьбу из третьего четвертьфинала продолжат Андрей Краснов и Сергей Забалуев, занявшие первые два места. Ранее на стадии четвертьфиналов из соревнований выбыли Савелий Коростелёв и Сергей Ардашев.

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете чемпион мира Сергей Устюгов вышел в полуфинал с первого места в своём забеге.