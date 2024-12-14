Александр Большунов не смог пробиться в полуфинал спринта на 3-м этапе Кубка России
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов завершил выступления в спринте в рамках третьего этапа Кубка России — 2024/2025 на стадии 1/4 финала.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 3, Чусовой, Россия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Четвертьфинал. Забег 3
14 декабря 2024, суббота. 11:42 МСК
Окончено
Большунов занял пятое место в своём забеге и не смог пробиться в полуфинал. Шестое место занял Артём Мальцев. Дальнейшую борьбу из третьего четвертьфинала продолжат Андрей Краснов и Сергей Забалуев, занявшие первые два места. Ранее на стадии четвертьфиналов из соревнований выбыли Савелий Коростелёв и Сергей Ардашев.
Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете чемпион мира Сергей Устюгов вышел в полуфинал с первого места в своём забеге.
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