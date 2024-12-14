Кубок мира — 2024/2025, третий этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

В субботу, 14 декабря, на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Давосе (Швейцария), состоится женский спринт свободным стилем. Старт квалификации — в 16:45 мск. Финал начнётся в 20:40 мск. Соревнования в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, третий этап, Давос. Спринт свободным стилем. Женщины. Стартовый лист (частично):

1. Федерика Кассоль (Италия)…

4. Хедда Остберг Амундсен (Норвегия)

8. Виктория Карль (Германия)

9. Аня Вебер (Швейцария)

10. Ясми Йоэнсуу (Финляндия)…

14. Йонна Сундлинг (Швеция)…

17. Лотта Уднес Венг (Норвегия)

18. Эмма Рибом (Швеция)…

24. Джессика Диггинс (США)