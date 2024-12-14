Фалеева выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Чусовом, Сорина — вторая

Лыжница Анастасия Фалеева стала победительницей спринта свободным стилем на этапе Кубка России в Чусовом. Она показала результат 3.27,87. Второй стала Татьяна Сорина, отстав от лидера на 0,24. Тройку сильнейших замкнула Алёна Баранова.

Лидер квалификации Дарья Непряева выбыла из гонки в полуфинальном забеге.

Кубок России по лыжным гонкам. Третий этап. Чусовой. Спринт свободным стилем. Женщины. Финал:

Анастасия Фалеева — 3.27,87 Татьяна Сорина — отставание +0,24 Алёна Баранова +0,61 Елизавета Пантрина +0,76 Анна Королёва (Беларусь) +3,50 Елизавета Маслакова +4,12

Ранее Анастасия Фалеева выиграла спринт на втором этапе Кубка России. Спортсменке удалось финишировать с отрывом в 3,56 секунды.