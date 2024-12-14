Фалеева выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Чусовом, Сорина — вторая
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Лыжница Анастасия Фалеева стала победительницей спринта свободным стилем на этапе Кубка России в Чусовом. Она показала результат 3.27,87. Второй стала Татьяна Сорина, отстав от лидера на 0,24. Тройку сильнейших замкнула Алёна Баранова.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 3, Чусовой, Россия
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
14 декабря 2024, суббота. 12:28 МСК
Окончено
1
Анастасия Фалеева
Республика Татарстан
3:27.83
2
Татьяна Сорина
Тюменская область
+0.25
3
Алёна Баранова
Москва - Томская область
+0.61
Лидер квалификации Дарья Непряева выбыла из гонки в полуфинальном забеге.
Кубок России по лыжным гонкам. Третий этап. Чусовой. Спринт свободным стилем. Женщины. Финал:
- Анастасия Фалеева — 3.27,87
- Татьяна Сорина — отставание +0,24
- Алёна Баранова +0,61
- Елизавета Пантрина +0,76
- Анна Королёва (Беларусь) +3,50
- Елизавета Маслакова +4,12
Ранее Анастасия Фалеева выиграла спринт на втором этапе Кубка России. Спортсменке удалось финишировать с отрывом в 3,56 секунды.
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