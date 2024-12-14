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Варвара Прохорова не смогла пройти в четвертьфинал на первом этапе КМ по ски-альпинизму

Варвара Прохорова не смогла пройти в четвертьфинал на первом этапе КМ по ски-альпинизму
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Российская ски-альпинистка Варвара Прохорова, выступающая в нейтральном статусе, завершила выступление на первом этапе Кубка мира в Куршевеле (Франция). Она заняла 51-е место в вертикальной гонке, проиграв победительнице первого раунда француженке Эмили Харроп 56,7 секунды.

Прохорова была единственной представительницей России, выступавшей в соревнованиях в нейтральном статусе. Остальные спортсмены не успели получить визу и полететь в Куршевель.

Ски-альпинизм впервые включён в программу зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2026 году в итальянских городах Милане и Кортина д’Ампеццо.

Ранее Варвара Прохорова рассказала, в какую сумму ей обошёлся нейтральный статус и сколько нужно потратить для участия в этапе Кубка мира.

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