Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок мира — 2024/2025, третий этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Кубок мира — 2024/2025, третий этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 декабря, на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в швейцарском Давосе, состоится мужской спринт свободным стилем. Старт квалификации — в 17:20 мск. Финальные забеги начнутся в 19:40 мск. Соревнования в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, третий этап. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Стартовый лист (частично):

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия)...
8. Йоханнес Клебо (Норвегия)...
16. Люка Шанава (Франция).
17. Ришар Жув (Франция).
18. Эвен Нортуг (Норвегия).
19. Жуль Шаппа (Франция).
20. Эрик Вальнес (Норвегия).
21. Матс Вильям Енссен (Норвегия).
22. Федерико Пеллегрино (Италия).
23. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия)...
26. Маркус Грате (Швеция)...
30. Эдвин Ангер (Швеция).

Материалы по теме
Кубок мира по лыжным гонкам — 2024/2025, 3-й этап: расписание гонок, где смотреть
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android