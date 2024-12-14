Кубок мира — 2024/2025, третий этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 14 декабря, на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в швейцарском Давосе, состоится мужской спринт свободным стилем. Старт квалификации — в 17:20 мск. Финальные забеги начнутся в 19:40 мск. Соревнования в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, третий этап. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Стартовый лист (частично):

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия)...

8. Йоханнес Клебо (Норвегия)...

16. Люка Шанава (Франция).

17. Ришар Жув (Франция).

18. Эвен Нортуг (Норвегия).

19. Жуль Шаппа (Франция).

20. Эрик Вальнес (Норвегия).

21. Матс Вильям Енссен (Норвегия).

22. Федерико Пеллегрино (Италия).

23. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия)...

26. Маркус Грате (Швеция)...

30. Эдвин Ангер (Швеция).