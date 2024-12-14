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«Всю ночь не спала, плакала». Терентьев — о поддержке дочери в спринте на КР в Чусовом

«Всю ночь не спала, плакала». Терентьев — о поддержке дочери в спринте на КР в Чусовом
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Лыжник Александр Терентьев высказался о победе в спринте свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России — 2024/2025. Его результат в финальной гонке — 3.05,59.

«Эмоции переполняют. У меня здесь вся семья, кроме моих родителей. Василиса, которая переживает, болеет за меня (смеётся). Сегодня всю ночь не спала, плакала. Я так рад, что у меня наконец-то получилось реализовать свою победу. Два года уже не было побед на Кубке России. Поэтому я очень рад, выложился на все 100%.
Подготовка строилась так, что я разгоняюсь от этапа к этапу, самочувствие всё лучше и лучше. Сегодня я прошёл гонку где-то на четыре балла из пяти, всё равно были моменты, где можно было не тратить столько сил. Это мы уже с тренером обсудим», — сказал Терентьев в видео проекта «На лыжи!»

Вторым финишировал Сергей Устюгов. Он отстал от лидера на 0,47. Тройку призёров замкнул Сергей Забалуев (+ 0,69).

Напомним, в августе в семье лыжников Натальи и Александра Терентьевых родилась дочь, которую назвали Василисой.

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