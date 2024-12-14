Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Бородавко — о восстановлении Большунова: нужно ещё потренироваться, чтобы набрать форму

Бородавко — о восстановлении Большунова: нужно ещё потренироваться, чтобы набрать форму
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что восстановление трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова заняло много времени, и ему необходимо восполнить пробел в тренировочном процессе.

«Александр болел и не мог выполнять определённую работу. Восстановление тоже затратило много времени, было обследование. Долго не было серьёзных тренировок, а также были большие переезды. Это всё стало следствием сегодняшнего состояния. Самое главное, что Большунов выздоровел, начинает тренироваться и набирать форму. Но из‑за болезни он не мог выполнить определённую тренировочную работу, отсюда результат.

Нужно ещё время, чтобы потренироваться, набрать оптимальную форму, выйти на определённые кондиции. Когда состояние болезненное и предболезненное, то спортсмен, естественно, не тренируется и теряет свои кондиции», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

На третьем этапе Кубка России в Чусовом Александр Большунов завершил выступления в спринте на стадии 1/4 финала.

Материалы по теме
Александр Терентьев завоевал золотую медаль в спринте на 3-м этапе КР, Устюгов — второй
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android