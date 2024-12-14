Бородавко — о восстановлении Большунова: нужно ещё потренироваться, чтобы набрать форму

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что восстановление трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова заняло много времени, и ему необходимо восполнить пробел в тренировочном процессе.

«Александр болел и не мог выполнять определённую работу. Восстановление тоже затратило много времени, было обследование. Долго не было серьёзных тренировок, а также были большие переезды. Это всё стало следствием сегодняшнего состояния. Самое главное, что Большунов выздоровел, начинает тренироваться и набирать форму. Но из‑за болезни он не мог выполнить определённую тренировочную работу, отсюда результат.

Нужно ещё время, чтобы потренироваться, набрать оптимальную форму, выйти на определённые кондиции. Когда состояние болезненное и предболезненное, то спортсмен, естественно, не тренируется и теряет свои кондиции», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

На третьем этапе Кубка России в Чусовом Александр Большунов завершил выступления в спринте на стадии 1/4 финала.