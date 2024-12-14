Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Здесь нет ничего удивительного». Бородавко — о втором месте Устюгова в спринте на КР

«Здесь нет ничего удивительного». Бородавко — о втором месте Устюгова в спринте на КР
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что не удивлён вторым местом олимпийского чемпиона 2022 года в эстафете чемпиона мираа Сергея Устюгова в спринте на третьем этапе Кубка России в Чусовом.

— Здесь очень лёгкий спринт, потому медаль Сергея Устюгова нисколько меня не удивила. Он очень талантливый спортсмен, он чемпион мира в спринте. У него взрывные качества на очень высоком уровне. Потому здесь нет ничего удивительного. Два года назад он здесь тоже спринт выиграл.

— Многие болельщики ожидают, что Устюгов вот‑вот карьеру закончит.
— Ему очень тяжело бегать дистанции. Понятно, что тут требуется подготовка. По всей видимости, должной дистанционной подготовки у него нет. Спринтерские же качества, тем более на лёгком кругу, у него есть. И при таких спринтерских разборках он вполне способен навязать борьбу, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Александр Терентьев стал победителем мужского спринта свободным стилем. Тройку призёров замкнул Сергей Забалуев.

Материалы по теме
«Всю ночь не спала, плакала». Терентьев — о поддержке дочери в спринте на КР в Чусовом
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android