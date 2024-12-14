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Йонна Сундлинг выиграла квалификацию спринта на третьем этапе Кубка мира в Давосе

Йонна Сундлинг выиграла квалификацию спринта на третьем этапе Кубка мира в Давосе
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Шведская лыжница олимпийская чемпионка 2022 года Йонна Сундлинг показала лучший результат в квалификации спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Давосе (Швейцария). Спортсменка преодолела дистанцию за 2.40,6. Второй в квалификации стала Ясми Йоэнсуу из Финляндии, отстав от лидера на 4,3 секунды. Третья — норвежка Матильде Мюрвольд (+5,0).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
14 декабря 2024, суббота. 16:45 МСК
Окончено

Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Спринт, свободный стиль. Квалификация:

  1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.40,6.
  2. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — отставание +4,3.
  3. Матильде Мюрвольд (Норвегия) +5,0.
  4. Джессика Диггинс (США) +5,0.
  5. Юлье Мюре (Норвегия) +5,1.
  6. Виктория Карль (Германия) +5,8.
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