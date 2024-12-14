Йоханнес Клебо показал лучшее время в квалификации спринта на этапе Кубка мира в Давосе

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Давосе (Швейцария). Он преодолел дистанцию за 2.22,6. Второе место занял представитель Франции Люка Шанава (отставание 1,2). Тройку лучших замкнул шведский лыжник Эдвин Ангер (+1,5).

Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Спринт, свободный стиль. Квалификация:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,6. Люка Шанава (Франция) — отставание 1,2. Эдвин Ангер (Швеция) +1,5. Бен Огден (США) +1,5. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +1,7. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,2.