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Йоханнес Клебо показал лучшее время в квалификации спринта на этапе Кубка мира в Давосе

Йоханнес Клебо показал лучшее время в квалификации спринта на этапе Кубка мира в Давосе
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Давосе (Швейцария). Он преодолел дистанцию за 2.22,6. Второе место занял представитель Франции Люка Шанава (отставание 1,2). Тройку лучших замкнул шведский лыжник Эдвин Ангер (+1,5).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Квалификация
14 декабря 2024, суббота. 17:20 МСК
Окончено

Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Спринт, свободный стиль. Квалификация:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,6.
  2. Люка Шанава (Франция) — отставание 1,2.
  3. Эдвин Ангер (Швеция) +1,5.
  4. Бен Огден (США) +1,5.
  5. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +1,7.
  6. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,2.
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