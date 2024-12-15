«Это не входило в наши планы». Терезе Йохауг — о появлении лица её дочери в трансляции

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг отреагировала на то, что лицо её дочери Кристин попало в кадр трансляции, хотя спортсменка до этих пор пыталась его скрывать. Это связано с тем, что её муж Нильс Якоб Хофф следил за гонкой вместе со своей дочерью, но ему пришлось срочно убирать неправильно припаркованный автомобиль, поэтому Кристин пришлось пойти вместе с мамой на интервью, посвящённое её победе.

«Это не совсем входило в наши планы. Это будет её последнее выступление на телевидении? Да, будем на это надеяться. Я решила, по крайней мере, на данный момент не публиковать слишком много её фотографий», — приводит слова Йохауг TV2.