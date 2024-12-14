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Йонна Сундлинг уверенно выиграла спринт на этапе Кубка мира в Давосе, Диггинс — шестая

Йонна Сундлинг уверенно выиграла спринт на этапе Кубка мира в Давосе, Диггинс — шестая
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Шведская лыжница олимпийская чемпионка 2022 года Йонна Сундлинг одержала уверенную победу в спринте свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Давосе (Швейцария). Спортсменка преодолела дистанцию за 2.44,9. Второе место заняла норвежка Матильде Мюрвольд, тройку призёров замкнула её соотечественница Юлье Мюре.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
14 декабря 2024, суббота. 20:40 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
2:44.9
2
Матильде Мюрвольд
Норвегия
+2.3
3
Юлье Мюре
Норвегия
+2.7

Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Спринт, свободный стиль:

  1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 2.44,9.
  2. Матильде Мюрвольд (Норвегия) +2,3.
  3. Юлье Мюре (Норвегия) +2,7.
  4. Лотта Уднес Венг (Норвегия) +2,8.
  5. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +3,0.
  6. Джессика Диггинс (США) +4,8.
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