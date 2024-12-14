Йонна Сундлинг уверенно выиграла спринт на этапе Кубка мира в Давосе, Диггинс — шестая

Шведская лыжница олимпийская чемпионка 2022 года Йонна Сундлинг одержала уверенную победу в спринте свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Давосе (Швейцария). Спортсменка преодолела дистанцию за 2.44,9. Второе место заняла норвежка Матильде Мюрвольд, тройку призёров замкнула её соотечественница Юлье Мюре.

Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Спринт, свободный стиль: