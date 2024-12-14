Йоханнес Клебо одержал победу в спринте на Кубке мира в Давосе
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Давосе (Швейцария). Спортсмен преодолел дистанцию за 2.22,8. Второе место занял француз Люка Шанава, тройку призёров замкнул норвежец Эрик Вальнес.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
14 декабря 2024, суббота. 20:50 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:22.8
2
Люка Шанава
Франция
+1.3
3
Эрик Вальнес
Норвегия
+2.4
Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Спринт, свободный стиль:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,8.
- Люка Шанава (Франция) — отставание 1,3.
- Эрик Вальнес (Норвегия) +2,4.
- Харальд Амундсен (Норвегия) +3,1.
- Матс Вильям Енссен (Норвегия) +9,3.
- Бен Огден (США) +14,9.
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