Йоханнес Клебо одержал победу в спринте на Кубке мира в Давосе

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Давосе (Швейцария). Спортсмен преодолел дистанцию за 2.22,8. Второе место занял француз Люка Шанава, тройку призёров замкнул норвежец Эрик Вальнес.

Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Спринт, свободный стиль: