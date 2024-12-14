Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины: Диггинс сохранила лидерство, Йохауг — третья
Обладательница Кубка мира — 2023/2024 американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 558 очков. Вторую строчку занимает представительница Швеции Йонна Сундлинг (519). Тройку лидеров замыкает представительница Германии Виктория Карль (472).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт:
- Джессика Диггинс (США) — 558 очков.
- Йонна Сундлинг (Швеция) — 519.
- Виктория Карль (Германия) — 432.
- Терезе Йохауг (Норвегия) — 432.
- Хейди Венг (Норвегия) — 394.
- Эбба Андерссон (Швеция) — 338.
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 318.
- Катарина Хенниг (Германия) — 300.
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