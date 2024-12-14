Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины: Диггинс сохранила лидерство, Йохауг — третья

Обладательница Кубка мира — 2023/2024 американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 558 очков. Вторую строчку занимает представительница Швеции Йонна Сундлинг (519). Тройку лидеров замыкает представительница Германии Виктория Карль (472).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт:

Джессика Диггинс (США) — 558 очков. Йонна Сундлинг (Швеция) — 519. Виктория Карль (Германия) — 432. Терезе Йохауг (Норвегия) — 432. Хейди Венг (Норвегия) — 394. Эбба Андерссон (Швеция) — 338. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 318. Катарина Хенниг (Германия) — 300.