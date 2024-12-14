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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, мужчины: Амундсен лидирует, в топ-6 только норвежцы

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, мужчины: Амундсен лидирует, в топ-6 только норвежцы
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Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Харальд Эстберг Амундсен продолжает лидировать в общем зачёте сезона-2024/2025 с 607 очками. На второе место поднялся пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, набрав 470 очков.Тройку лидеров замыкает Мартин Лёвстрём Нюэнгет. В его активе 401 очко. В топ-6 зачёта только представители сборной Норвегии.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:

  1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 607 очков.
  2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 470.
  3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 401.
  4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 351.
  5. Эрик Вальнес (Норвегия) — 337.
  6. Андреас Рее (Норвегия) — 311.
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