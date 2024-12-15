Спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины: Сундлинг вышла в лидеры
Олимпийская чемпионка 2022 года шведская лыжница Йонна Сундлинг вышла в лидеры зачёта спринтерских гонок в рамках Кубка мира сезона-2024/2025 после победы на этапе в Давосе (Швейцария). В её активе 285 очков. На втором месте располагается норвежка Юлье Мюре (275 очков). Тройку лидеров замыкает Ясми Йоэнсуу из Финляндии (216).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, женщины. Спринтерский зачёт:
- Йонна Сундлинг (Швеция) — 285 очков.
- Юлье Мюре (Норвегия) — 275.
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 216.
- Колетта Ридцек (Германия) — 204.
- Йоханна Хагстрём (Швеция) — 195.
- Виктория Карль (Германия) — 191.
- Джессика Диггинс (США) — 168.
- Катри Люлюнперя (Финляндия) — 168.
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