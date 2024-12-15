Спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины: Сундлинг вышла в лидеры

Олимпийская чемпионка 2022 года шведская лыжница Йонна Сундлинг вышла в лидеры зачёта спринтерских гонок в рамках Кубка мира сезона-2024/2025 после победы на этапе в Давосе (Швейцария). В её активе 285 очков. На втором месте располагается норвежка Юлье Мюре (275 очков). Тройку лидеров замыкает Ясми Йоэнсуу из Финляндии (216).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, женщины. Спринтерский зачёт: