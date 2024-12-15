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Спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины: Сундлинг вышла в лидеры

Спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины: Сундлинг вышла в лидеры
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Олимпийская чемпионка 2022 года шведская лыжница Йонна Сундлинг вышла в лидеры зачёта спринтерских гонок в рамках Кубка мира сезона-2024/2025 после победы на этапе в Давосе (Швейцария). В её активе 285 очков. На втором месте располагается норвежка Юлье Мюре (275 очков). Тройку лидеров замыкает Ясми Йоэнсуу из Финляндии (216).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, женщины. Спринтерский зачёт:

  1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 285 очков.
  2. Юлье Мюре (Норвегия) — 275.
  3. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 216.
  4. Колетта Ридцек (Германия) — 204.
  5. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 195.
  6. Виктория Карль (Германия) — 191.
  7. Джессика Диггинс (США) — 168.
  8. Катри Люлюнперя (Финляндия) — 168.
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