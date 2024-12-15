Спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025, мужчины: Клебо лидирует после трёх побед
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает уверенно лидировать в зачёте спринтерских гонок в рамках Кубка мира сезона-2024/2025 после третьей победы в сезоне из трёх. В его активе 300 очков. На втором месте располагается его соотечественник Эрик Вальнес (257 очков). Тройку лидеров замыкает Эвен Нортуг (246).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, мужчины. Спринтерский зачёт:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 300 очков.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — 257.
- Эвен Нортуг (Норвегия) — 245.
- Федерико Пеллегрино (Италия) — 218.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 189.
- Эдвин Ангер (Швеция) — 188.
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