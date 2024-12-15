Спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025, мужчины: Клебо лидирует после трёх побед

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает уверенно лидировать в зачёте спринтерских гонок в рамках Кубка мира сезона-2024/2025 после третьей победы в сезоне из трёх. В его активе 300 очков. На втором месте располагается его соотечественник Эрик Вальнес (257 очков). Тройку лидеров замыкает Эвен Нортуг (246).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, мужчины. Спринтерский зачёт: