72-летняя Раиса Сметанина перенесла инсульт и находится в реанимации

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Раиса Сметанина находится в реанимации после перенесённого инсульта.

«У Раисы Петровны примерно неделю назад случился инсульт, сейчас она находится в реанимации в больнице. Другой информацией я не располагаю пока, врачи ничего не говорят и никаких прогнозов не дают. Раиса Петровна находится в сознании. Молимся за её выздоровление», — приводит слова главы Федерации лыжных гонок Республики Коми Константина Собянина ТАСС.

Сметанина — одна из самых титулованных лыжниц в истории. Она первая в истории спортсменка, которая выиграла 10 медалей на зимних Олимпиадах.