Бородавко — о Сметаниной: хочется пожелать нашей великой лыжнице здоровья и восстановления

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко пожелал скорейшего восстановления четырёхкратной олимпийской чемпионке, семикратной чемпионке мира по лыжным гонкам Раисе Сметаниной, которая попала в реанимацию с инсультом.

«Хочется пожелать нашей великой лыжнице здоровья и скорейшего восстановления. Желаем ей этого всей сборной России», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Сметанина — одна из самых титулованных лыжниц в истории. Она первая в истории спортсменка, которая выиграла 10 медалей на зимних Олимпиадах. В её активе четыре золотые, пять серебряных и одна бронзовая медали.