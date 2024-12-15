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Бородавко — о Сметаниной: хочется пожелать нашей великой лыжнице здоровья и восстановления

Бородавко — о Сметаниной: хочется пожелать нашей великой лыжнице здоровья и восстановления
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко пожелал скорейшего восстановления четырёхкратной олимпийской чемпионке, семикратной чемпионке мира по лыжным гонкам Раисе Сметаниной, которая попала в реанимацию с инсультом.

«Хочется пожелать нашей великой лыжнице здоровья и скорейшего восстановления. Желаем ей этого всей сборной России», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Сметанина — одна из самых титулованных лыжниц в истории. Она первая в истории спортсменка, которая выиграла 10 медалей на зимних Олимпиадах. В её активе четыре золотые, пять серебряных и одна бронзовая медали.

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