Елизавета Маслакова выиграла гонку преследования на этапе Кубка России в Чусовом

Лыжница Елизавета Маслакова стала победительницей гонки преследования на третьем этапе Кубка России, который проходит в Чусовом. Она преодолела дистанцию за 30.10,8.

Второе место заняла Екатерина Смирнова, отстав от лидера на 1,9. Тройку сильнейших замкнула Дарья Непряева (+2,1).

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Третий этап. Чусовой. Гонка преследования. Женщины:

Елизавета Маслакова — 30.10,8. Екатерина Смирнова — отставание 1,9. Дарья Непряева +2,1. Татьяна Сорина +2,9. Мария Истомина +3,8. Арина Каличева +12,4. Лидия Горбунова +41,7. Евгения Крупицкая +43,8. Анастасия Фалеева +59,9. Елизавета Пантрина +1.38,7.