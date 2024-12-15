Елизавета Маслакова выиграла гонку преследования на этапе Кубка России в Чусовом
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Лыжница Елизавета Маслакова стала победительницей гонки преследования на третьем этапе Кубка России, который проходит в Чусовом. Она преодолела дистанцию за 30.10,8.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 3, Чусовой, Россия
Женщины. Гонка преследования. 10 км
15 декабря 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Елизавета Маслакова
Москва
30:10.8
2
Екатерина Смирнова
Тюменская область
+1.9
3
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+2.1
Второе место заняла Екатерина Смирнова, отстав от лидера на 1,9. Тройку сильнейших замкнула Дарья Непряева (+2,1).
Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Третий этап. Чусовой. Гонка преследования. Женщины:
- Елизавета Маслакова — 30.10,8.
- Екатерина Смирнова — отставание 1,9.
- Дарья Непряева +2,1.
- Татьяна Сорина +2,9.
- Мария Истомина +3,8.
- Арина Каличева +12,4.
- Лидия Горбунова +41,7.
- Евгения Крупицкая +43,8.
- Анастасия Фалеева +59,9.
- Елизавета Пантрина +1.38,7.
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