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Илья Семиков победил в гонке преследования на 3-м этапе Кубка России, Большунов — второй

Лыжник Илья Семиков, представляющий Республику Коми, стал победителем 15-километровой гонки преследования на третьем этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Чусовом. Он преодолел дистанцию за 38.24,4.

Второе место занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, выступающий за Республику Татарстан. Он проиграл лидеру 29,8. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Татарстана, Сергей Ардашев (+48,7).

Мужчины, Кубок России — 2024/2025. Третий этап. Гонка преследования 15 км: