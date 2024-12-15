Илья Семиков победил в гонке преследования на 3-м этапе Кубка России, Большунов — второй
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Лыжник Илья Семиков, представляющий Республику Коми, стал победителем 15-километровой гонки преследования на третьем этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Чусовом. Он преодолел дистанцию за 38.24,4.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 3, Чусовой, Россия
Мужчины. Гонка преследования. 15 км
15 декабря 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Окончено
1
Илья Семиков
Республика Коми
38:24.4
2
Александр Большунов
Республика Татарстан
+29.8
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+48.7
Второе место занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, выступающий за Республику Татарстан. Он проиграл лидеру 29,8. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Татарстана, Сергей Ардашев (+48,7).
Мужчины, Кубок России — 2024/2025. Третий этап. Гонка преследования 15 км:
- Илья Семиков (Республика Коми) — 38.24,4.
- Александр Большунов (Республика Татарстан) — отставание 29,8.
- Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +48,7.
- Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +49,5.
- Иван Горбунов (Республика Татарстан) +49,8.
- Александр Терентьев (Тюменская область) +51,0.
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