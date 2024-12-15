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Кубок мира — 2024/2025, 3-й этап, мужчины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть

Кубок мира — 2024/2025, 3-й этап, мужчины: во сколько индивидуальная гонка, где смотреть
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Сегодня, 15 декабря, на третьем этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в швейцарском Давосе, состоится мужская гонка с раздельным стартом на 20 км классическим стилем. Соревнования в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Арена». Начало трансляции — в 13:25 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 20 км. Классический стиль.
15 декабря 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, третий этап. Гонка с раздельным стартом 20 км, классический стиль. Мужчины. Стартовый лист (частично):

17. Эмиль Иверсен (Норвегия)...
24. Лаури Вуоринен (Финляндия)...
29. Эдвин Ангер (Швеция)...
33. Жуль Шаппа (Франция)...
38. Йенс Бурман (Швеция).
39. Федерико Пеллегрино (Италия).
40. Эрик Вальнес (Норвегия)...
42. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия)...
44. Уго Лапалус (Франция)...
46. Фридрих Мох (Германия)...
48. Ийво Нисканен (Финляндия)...
50. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия)...
54. Йоханнес Клебо (Норвегия).
55. Нийло Мойланен (Финляндия).
56. Вильям Порома (Швеция)...
58. Пол Голберг (Норвегия)...
62. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).

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