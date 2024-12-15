У Савелия Коростелёва отстегнулось крепление в гонке преследования на 3-м этапе КР

У лыжника Савелия Коростелёва, выступающего за Республику Татарстан, отстегнулось крепление во время гонки преследования на 15 км в рамках третьего этапа Кубка России — 2024/2025.

На помощь пришли представители команды Сергея Устюгова, которые отдали ему новую лыжу. Спортсмен потерял много времени. В данный момент на отсечке 8,7 км он занимает четвёртое место с отставанием от лидера Ильи Семикова в 57,6 секунды.

В субботу, 14 декабря, в спринтерской гонке свободным стилем Коростелёв завершил выступления на стадии 1/4 финала. Победителем спринта стал Александр Терентьев, также представляющий Республику Татарстан.