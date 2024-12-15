У Савелия Коростелёва отстегнулось крепление в гонке преследования на 3-м этапе КР
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У лыжника Савелия Коростелёва, выступающего за Республику Татарстан, отстегнулось крепление во время гонки преследования на 15 км в рамках третьего этапа Кубка России — 2024/2025.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 3, Чусовой, Россия
Мужчины. Гонка преследования. 15 км
15 декабря 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Окончено
1
Илья Семиков
Республика Коми
38:24.4
2
Александр Большунов
Республика Татарстан
+29.8
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+48.7
На помощь пришли представители команды Сергея Устюгова, которые отдали ему новую лыжу. Спортсмен потерял много времени. В данный момент на отсечке 8,7 км он занимает четвёртое место с отставанием от лидера Ильи Семикова в 57,6 секунды.
В субботу, 14 декабря, в спринтерской гонке свободным стилем Коростелёв завершил выступления на стадии 1/4 финала. Победителем спринта стал Александр Терентьев, также представляющий Республику Татарстан.
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