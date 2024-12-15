Матильду Мюрвольд вырвало после финиша в финале спринта на этапе Кубка мира в Давосе

Норвежскую лыжницу Матильду Мюрвольд вырвало после финиша в финальном забеге спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка мира — 2024/2025, в котором она заняла второе место.

«Немного неловко. Мне понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. Это происходит со мной не в первый раз во время спринтерской гонки. Нужно питаться равномерно, но в то же время нельзя и переедать, чтобы не стало плохо», — приводит слова Мюрволд NRK.

Победительницей соревнований в швейцарском Давосе стала шведская лыжница олимпийская чемпионка 2022 года Йонна Сундлинг. Тройку призёров замкнула норвежка Юлье Мюре.