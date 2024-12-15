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Матильду Мюрвольд вырвало после финиша в финале спринта на этапе Кубка мира в Давосе

Матильду Мюрвольд вырвало после финиша в финале спринта на этапе Кубка мира в Давосе
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Норвежскую лыжницу Матильду Мюрвольд вырвало после финиша в финальном забеге спринта свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка мира — 2024/2025, в котором она заняла второе место.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. Спринт 1.5 км. Свободный стиль. Финал
14 декабря 2024, суббота. 20:40 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
2:44.9
2
Матильде Мюрвольд
Норвегия
+2.3
3
Юлье Мюре
Норвегия
+2.7

«Немного неловко. Мне понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя. Это происходит со мной не в первый раз во время спринтерской гонки. Нужно питаться равномерно, но в то же время нельзя и переедать, чтобы не стало плохо», — приводит слова Мюрволд NRK.

Победительницей соревнований в швейцарском Давосе стала шведская лыжница олимпийская чемпионка 2022 года Йонна Сундлинг. Тройку призёров замкнула норвежка Юлье Мюре.

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