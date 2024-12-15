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Легендарная Раиса Сметанина подключена к аппарату ИВЛ и находится в тяжёлом состоянии

Легендарная Раиса Сметанина подключена к аппарату ИВЛ и находится в тяжёлом состоянии
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Президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк сообщил, что четырёхкратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Раиса Сметанина находится в крайне тяжёлом состоянии.

«Раиса Сметанина, первая в истории спортсменка, завоевавшая десять олимпийских медалей, находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, подключённая к аппарату искусственной вентиляции лёгких и без сознания. Давайте помолимся за её выздоровление, за её здоровье, за её жизнь!

Раиса Петровна – легенда Республики Коми и всего лыжного спорта. Выражаю огромную благодарность всему медицинскому персоналу Коми республиканской больницы и лично главному врачу Рамазану Магомедовичу Абакарову за их самоотверженную работу и борьбу за жизнь нашей выдающейся спортсменки. Я верю, что наши молитвы и поддержка помогут ей преодолеть это тяжёлое испытание», — написал Семенюк в социальных сетях.

Сметанина — одна из самых титулованных лыжниц в истории. В её активе четыре золотые, пять серебряных и одна бронзовая медали.

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