Мартин Нюэнгет победил в разделке на этапе КМ в Давосе, Клебо проиграл более минуты
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо занял пятое место в гонке с раздельным стартом на 20 км классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Давосе (Швейцария). Клебо преодолел дистанцию за 56.44,5, уступив победителю соотечественнику Мартину Нюэнгету более минуты.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 20 км. Классический стиль.
15 декабря 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
55:37.8
2
Ийво Нисканен
Финляндия
+13.1
3
Уго Лапалус
Франция
+35.1
Серебряную медаль завоевал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен, тройку призёров замкнул представитель Франции Уго Лапалус.
Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Гонка с раздельным стартом 20 км, свободный стиль.
Мужчины:
- Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 55.37,8.
- Ийво Нисканен (Финляндия) — отставание 13,1.
- Уго Лапалус (Франция) +35,1.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) +51,4.
- Йоханнес Клебо (Норвегия) +1.06,7.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.23,6.
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