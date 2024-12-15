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Мартин Нюэнгет победил в разделке на этапе КМ в Давосе, Клебо проиграл более минуты

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо занял пятое место в гонке с раздельным стартом на 20 км классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Давосе (Швейцария). Клебо преодолел дистанцию за 56.44,5, уступив победителю соотечественнику Мартину Нюэнгету более минуты.

Серебряную медаль завоевал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен, тройку призёров замкнул представитель Франции Уго Лапалус.

Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Гонка с раздельным стартом 20 км, свободный стиль.

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