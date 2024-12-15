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Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев сохранил лидерство, Большунов — пятый

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев сохранил лидерство, Большунов — пятый
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Представители Республики Татарстан занимают первые три места в общем зачёте Кубка России — 2024/2025 после третьего этапа, который прошёл с 12 по 15 декабря в Чусовом (Пермский край).

Сергей Ардашев сохраняет лидерство в рейтинге, имея в активе 422 очка. Иван Горбунов занимает второе место (408), тройку лучших замыкает Савелий Коростелёв, набравший 393 очка. Ещё один представитель Татарстана трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов находится на пятой строчке.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:

  1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 422 очка.
  2. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 408.
  3. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 393.
  4. Илья Семиков (Республика Коми) — 296.
  5. Александр Большунов (Республика Татарстан) — 293.
  6. Артём Мальцев (Тюменская область) – 289.
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