Дистанционный зачёт Кубка России — 2024/2025: Ардашев — лидер, Большунов — на шестом месте

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Лыжники из Татарстана Сергей Ардашев, Иван Горбунов и Савелий Коростелёв занимают лидирующие позиции в дистанционном зачёте Кубка России — 2024/2025. После трёх прошедших этапов они набрали 243, 239 и 211 очков соответственно.

Ещё один представитель Татарстана трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов замыкает топ-6, имея в активе 170 очков.

Лыжные гонки. Кубок России — 2024/2025. Мужчины. Дистанционный зачёт:

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 243 очка.

2. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 239.

3. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 211.

4. Евгений Семяшкин (Республика Коми) — 181.

5. Артём Мальцев (Тюменская область) — 178.

6. Александр Большунов (Республика Татарстан) – 170.