Хенрик Кристофферсен выиграл слалом в Валь д'Изере и упрочил лидерство в общем зачёте КМ

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018, двукратный чемпион мира норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсен одержал победу в слаломе на этапе Кубка мира в Валь-д'Изере, укрепив лидерство в общем зачёте. В финальной сессии он преодолел дистанцию за 1.36,40.

Вторым стал ещё один представитель Норвегии Атле Ли Макграт, отстав от лидера на 0,52. Тройку сильнейших замкнул швейцарец Лоик Мейар.

Кубок мира — 2024/2025. Слалом. Валь-д'Изер. Мужчины:

Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.36,40. Атле Ли Макграт (Норвегия) — отставание 0,52. Лоик Мейар (Швейцария) +0,89. Лукас Бротен (Бразилия) +0,95. Мануэль Феллер (Австрия) +0,95. Сэмюэл Колега (Хорватия) +1,07.

По итогам прошедших соревнований у Кристофферсена 390 очков в общем зачёте Кубка мира, а у Макграта — 282.