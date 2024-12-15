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Хенрик Кристофферсен выиграл слалом в Валь д'Изере и упрочил лидерство в общем зачёте КМ

Хенрик Кристофферсен выиграл слалом в Валь д'Изере и упрочил лидерство в общем зачёте КМ
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018, двукратный чемпион мира норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсен одержал победу в слаломе на этапе Кубка мира в Валь-д'Изере, укрепив лидерство в общем зачёте. В финальной сессии он преодолел дистанцию за 1.36,40.

Вторым стал ещё один представитель Норвегии Атле Ли Макграт, отстав от лидера на 0,52. Тройку сильнейших замкнул швейцарец Лоик Мейар.

Кубок мира — 2024/2025. Слалом. Валь-д'Изер. Мужчины:

  1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 1.36,40.
  2. Атле Ли Макграт (Норвегия) — отставание 0,52.
  3. Лоик Мейар (Швейцария) +0,89.
  4. Лукас Бротен (Бразилия) +0,95.
  5. Мануэль Феллер (Австрия) +0,95.
  6. Сэмюэл Колега (Хорватия) +1,07.

По итогам прошедших соревнований у Кристофферсена 390 очков в общем зачёте Кубка мира, а у Макграта — 282.

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