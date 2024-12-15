«Потихонечку приходит в себя». Бородавко — о результатах Большунова в Кубке России

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко оценил результат Александра Большунова в 15-километровой гонке преследования на третьем этапе Кубка России — 2024/2025, который проходит в Чусовом.

«Сейчас важнее не второе место Большунова, а то, что он только набирает свою лучшую спортивную форму. К сожалению, его не хватило на всю гонку, после 13-го километра он отпустил Илью Семикова и, можно сказать, уже доезжал до финиша. Это говорит о том, что кондиции у него сейчас не на должном уровне. Но то, что он смог продержать такой высокий темп, уже говорит о том, что он потихонечку приходит в себя. И мы надеемся, что теперь он только будет набирать форму», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

После третьего этапа Александр Большунов находится на пятой строчке общего зачёта Кубка России — 2024/2025.