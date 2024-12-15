Астрид Эйре Слинн победила в разделке на этапе КМ в Давосе, Йохауг — третья
Поделиться
Представительница Норвегии Астрид Эйре Слинн одержала победу в гонке с раздельным стартом на 20 км классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Давосе (Швейцария). Серебряную медаль завоевала финская лыжница Кертту Нисканен, тройку призёров замкнула пятикратная олимпийская чемпионка представительница Норвегии Терезе Йохауг.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Женщины. 20 км. Классический стиль.
15 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
1:02:38.4
2
Кертту Нисканен
Финляндия
+10.1
3
Терезе Йохауг
Норвегия
+13.5
Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Гонка с раздельным стартом 20 км, свободный стиль.
Женщины:
1. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) – 1:02.38,4.
2. Кертту Нисканен (Финляндия) – отставание 10,1.
3. Терезе Йохауг (Норвегия) +13,5.
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +41,9.
5. Виктория Карль (Германия) +59,3.
6. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.39,1.
Комментарии
- 15 декабря 2024
-
18:39
-
18:35
-
17:43
-
17:28
-
17:07
-
16:42
-
16:25
-
15:05
-
11:43
-
11:39
-
11:12
-
11:09
-
10:56
-
09:49
-
09:42
-
00:50
-
00:40
-
00:15
- 14 декабря 2024
-
23:30
-
23:10
-
20:54
-
20:45
-
17:51
-
17:28
-
16:57
-
16:34
-
15:36
-
15:28
-
14:53
-
14:40
-
12:47
-
12:47
-
12:36
-
11:59
-
11:38