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Астрид Эйре Слинн победила в разделке на этапе КМ в Давосе, Йохауг — третья

Представительница Норвегии Астрид Эйре Слинн одержала победу в гонке с раздельным стартом на 20 км классическим стилем в рамках третьего этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Давосе (Швейцария). Серебряную медаль завоевала финская лыжница Кертту Нисканен, тройку призёров замкнула пятикратная олимпийская чемпионка представительница Норвегии Терезе Йохауг.

Кубок мира по лыжным гонкам. Давос (Швейцария). Гонка с раздельным стартом 20 км, свободный стиль.

Женщины:

1. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) – 1:02.38,4.

2. Кертту Нисканен (Финляндия) – отставание 10,1.

3. Терезе Йохауг (Норвегия) +13,5.

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +41,9.

5. Виктория Карль (Германия) +59,3.

6. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.39,1.