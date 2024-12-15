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У лыжницы Раисы Сметаниной парализовало часть тела после инсульта

У лыжницы Раисы Сметаниной парализовало часть тела после инсульта
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У четырёхкратной олимпийской чемпионки, семикратной чемпионки мира по лыжным гонкам Раисы Сметаниной парализовало часть тела после перенесённого обширного инсульта.

«Она находится в сознании — открывает глаза, ест, но не разговаривает, парализовало правую сторону — рука не работает. Врачи делают всё, что могут, но лечение может растянуться надолго», – приводит слова брата Сметаниной ТАСС.

Напомним, вчера, 14 декабря, стало известно, что Раиса Сметанина попала в реанимацию после инсульта. Впоследствии появилась информация, что её состояние оценивается как крайне тяжёлое, из-за чего спортсменку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Сметанина — одна из самых титулованных лыжниц в истории. Она первая в истории спортсменка, которая выиграла 10 медалей на зимних Олимпиадах.

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