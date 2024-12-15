Губерниев отреагировал на резкое ухудшение здоровья Раисы Сметаниной

Спортивный комментатор и известный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на резкое ухудшение состояния четырёхкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной.

«Раиса Петровна, родная, держитесь!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

Напомним, вчера, 14 декабря, стало известно, что Раиса Сметанина попала в реанимацию после инсульта. Впоследствии появилась информация, что её состояние оценивается как крайне тяжёлое, из-за чего спортсменку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Сметанина — одна из самых титулованных лыжниц в истории. Она первая в истории спортсменка, которая выиграла 10 медалей на зимних Олимпиадах.