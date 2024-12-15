Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, мужчины: Амундсен сохранил лидерство, Клебо — второй

Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Харальд Эстберг Амундсен продолжает лидировать в общем зачёте сезона-2024/2025 с 688 очками. На втором месте расположился пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, который набрал 592 очка. Тройку лидеров замыкает Мартин Лёвстрём Нюэнгет. В его активе 501 очко.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт: