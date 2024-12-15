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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, мужчины: Амундсен сохранил лидерство, Клебо — второй

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, мужчины: Амундсен сохранил лидерство, Клебо — второй
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Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам норвежец Харальд Эстберг Амундсен продолжает лидировать в общем зачёте сезона-2024/2025 с 688 очками. На втором месте расположился пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, который набрал 592 очка. Тройку лидеров замыкает Мартин Лёвстрём Нюэнгет. В его активе 501 очко.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Мужчины. Общий зачёт:

  1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 688 очков.
  2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 592.
  3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 501.
  4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 436.
  5. Эрик Вальнес (Норвегия) — 382.
  6. Ийво Нисканен (Финляндия) – 381.
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