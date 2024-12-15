Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины: Диггинс лидирует, Йохауг — вне топ-3

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины: Диггинс лидирует, Йохауг — вне топ-3
Комментарии

Обладательница Кубка мира — 2023/2024 американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 648 очков. Вторую строчку занимает представительница Германии Виктория Карль (565). Тройку лидеров замыкает Йонна Сундлинг из Швеции (553).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт:

1. Джессика Диггинс (США) – 648 очков.

2. Виктория Карль (Германия) – 565.

3. Йонна Сундлинг (Швеция) – 553.

4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 522.

5. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) – 418.

6. Хейди Венг (Норвегия) – 394.

7. Катарина Хенниг (Германия) – 366.

8. Лотта Венг (Норвегия) – 357.

Материалы по теме
Ого! Йохауг проиграла гонку, в которой ей все отдавали победу
Ого! Йохауг проиграла гонку, в которой ей все отдавали победу
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android