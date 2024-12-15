Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025, женщины: Диггинс лидирует, Йохауг — вне топ-3

Обладательница Кубка мира — 2023/2024 американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. В её активе 648 очков. Вторую строчку занимает представительница Германии Виктория Карль (565). Тройку лидеров замыкает Йонна Сундлинг из Швеции (553).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт:

1. Джессика Диггинс (США) – 648 очков.

2. Виктория Карль (Германия) – 565.

3. Йонна Сундлинг (Швеция) – 553.

4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 522.

5. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) – 418.

6. Хейди Венг (Норвегия) – 394.

7. Катарина Хенниг (Германия) – 366.

8. Лотта Венг (Норвегия) – 357.