«Это не много». Йоханнес Клебо — о минутном отставании в 20-километровой гонке в Давосе

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление в гонке с раздельного старта на 20 км в рамках третьего этапа Кубка мира — 2024/2025 в Давосе (Швейцария). Спортсмен проиграл более минуты победителю гонки Мартину Нюэнгету.

— Почти как сегодня проснуться с похмелья, не так ли?

— Думаю, что это было бы даже лучше. Я бы выбрал именно это ощущение, а не то, с каким проснулся сегодня утром.

— Что вы думаете об отставании от Нюэнгета?

— Минута — это не много. На чемпионате мира дистанция сократится вдвое, и впереди ещё много времени, так что всё должно пройти хорошо.

— В этом сезоне пока ни одной победы на дистанции, вас это не смущает?

— Нет. Ни в коем случае, — приводит слова Клебо VG.