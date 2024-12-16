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«Это не много». Йоханнес Клебо — о минутном отставании в 20-километровой гонке в Давосе

«Это не много». Йоханнес Клебо — о минутном отставании в 20-километровой гонке в Давосе
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление в гонке с раздельного старта на 20 км в рамках третьего этапа Кубка мира — 2024/2025 в Давосе (Швейцария). Спортсмен проиграл более минуты победителю гонки Мартину Нюэнгету.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 20 км. Классический стиль.
15 декабря 2024, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
55:37.8
2
Ийво Нисканен
Финляндия
+13.1
3
Уго Лапалус
Франция
+35.1

— Почти как сегодня проснуться с похмелья, не так ли?
— Думаю, что это было бы даже лучше. Я бы выбрал именно это ощущение, а не то, с каким проснулся сегодня утром.

— Что вы думаете об отставании от Нюэнгета?
— Минута — это не много. На чемпионате мира дистанция сократится вдвое, и впереди ещё много времени, так что всё должно пройти хорошо.

— В этом сезоне пока ни одной победы на дистанции, вас это не смущает?
— Нет. Ни в коем случае, — приводит слова Клебо VG.

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