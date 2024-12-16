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Раису Сметанину не будут перевозить в Москву для лечения после инсульта

Раису Сметанину не будут перевозить в Москву для лечения после инсульта
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Раиса Сметанина не будет перевезена из Сыктывкара для лечения в Москву. Об этом сообщил её брат Фёдор Сметанин.

Сметанина находится в реанимации после обширного инсульта, она подключена к аппарату ИВЛ и находится в тяжёлом состоянии.

«С Москвой была консультация, врачи говорят, что смысла перевозить её нет, потому что лечение будет тем же самым, оно уже поставлено правильно», — приводит слова Сметанина ТАСС.

Сметанина — одна из самых титулованных лыжниц в истории. Она первая в истории спортсменка, которая выиграла 10 медалей на зимних Олимпиадах.

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